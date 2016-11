Ubisoft wird in der kommenden Woche das Sequel Watch_Dogs 2 auf den Markt bringen. Kurz vorher holt man sich noch einmal prominente Unterstützung an Bord.

So wurde für Sonntag, den 13. November 2016, nun ein Livestream via Twitch rund um Watch_Dogs 2 angekündigt. In diesem gibt sich mit Rami Malek ein aktueller TV-Star die Ehre.

Serien-Fans kennen Malek aus der Erfolgsreihe "Mr. Robot" von USA Networks; in Deutschland ist die Serie via Amazon Prime zu sehen. Auch in dieser geht es um eine Hackergruppe, so dass insoweit ein Bezug zu Watch_Dogs 2 hergestellt ist.

Rami Malek kommentiert seinen Auftritt im Twitch-Livestream: "Ich freue mich sehr darauf, Watch_Dogs 2 bereits vor der Veröffentlichung spielen zu können und meine Hacking-Skills in den Straßen von San Francisco auf die Probe zu stellen. Die Untergrund-Welt der Hacker hat mich schon immer fasziniert, sowohl in meiner Rolle in der Serie, als auch abseits davon. Ich kann es kaum erwarten, als charismatischer Hacker Marcus Holloway die Bay Area im Sturm zu erobern."

Die Übertragung wird am kommenden Sonntag von 19:00 bis 21:00 Uhr auf dem Ubisoft-Kanal bei Twitch andauern.