Teasert Ubisoft ein neues Weltraumspiel an?

In Watch Dogs 2 müsst ihr einen E3-Teaser-Trailer stehlen. Möchte Ubisoft ein neues Weltraumspiel andeuten oder führt uns das Studio gehörig an der Nase herum.

Einfach ein neues Spiel anzukündigen ist heute eine Seltenheit geworden. Publisher haben sich in den letzten Jahren einige kreative Maschen einfallen lassen, um ihre kommenden Titel ins Gespräch zu bringen und die Erwartungshaltung über einen längeren Zeitraum aufzubauen. Mit Watch Dogs 2 betritt Ubisoft die Meta-Ebene, um möglicherweise ein neues, im Weltraum angesiedeltes Spiel anzukündigen. Im fiktiven San Francisco lautet einer eurer Aufträge, einen E3-Teaser-Trailer von den Servern des Studios zu stehlen. Sieht man sich das "geheime" Material an, entpuppt es sich als Sci-Fi-Titel mit einer ähnlichen Farbpalette wie No Man's Sky. Dazu werden Country-Klänge angeschlagen.

Wie gut Ubisofts neues Open-World-Spiel ist, erfahrt ihr in unserem Watch-Dogs-2-Test.