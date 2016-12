Ubisoft hat sich über den hauseigenen Blog heute in mehrerlei Hinsicht zum aktuellen Actionspiel Watch_Dogs 2 geäußert.

So steht ab sofort auf allen Plattformen das frische Update auf Version 1.06 bereit. Dabei hat sich das Entwicklerteam weitere darauf konzentriert, den Seamless-Multiplayer und die Online-Features des Titels zu stabilisieren. Da hierfür auch zusätzliche Ressourcen innerhalb des Teams notwendig gewesen seien, hat man zudem auch den Terminplan für die Veröffentlichung von Multiplayer-Inhalte angepasst.

Das wirkt sich beispielsweise auch auf den DLC namens T-Bone Content Bundle aus. Dieser hätte eigentlich ab dem 13. Dezember zu haben sein sollen. Die Veröffentlichung verzögert sich nun um einige Tage, wird aber immerhin noch vor Weihnachten über die Bühne gehen. Auf der PlayStation 4 erscheint der Zusatzinhalt nun am 22. Dezember, der PC- und Xbox-One-Release rutscht neuerdings auf den 24. Januar 2017.

Der DLC fokussiert sich auf den Charakter Raymond "T-Bone" Kenney, der auch im ersten Watch_Dogs bereits einen Auftritt hatte. So erwartet euch ein neues Outfit für den Protagonisten Marcus, das sich an dem von T-Bone orientiert. Ein zum Bulldozer umfunktionierter Schulbus, eine neue Mayhem-Koop-Herausforderung und der neue Gegnertyp Grenadier sind ebenfalls an Bord. Der DLC ist Teil des Season Pass, kann aber auch individuell erworben werden.