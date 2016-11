Nachdem die entblößten Geschlechtsteile eines NPCs in Watch Dogs 2 die Runde machten, legt Ubisoft nun doch den Keuschheitsgürtel an. Ein Patch soll sich der gerade in den USA verpönten Nacktheit annehmen.

In Watch Dogs 2 zeigen sich die Bewohner San Franciscos von ihrer freizügigen Seite. Wie viele Spieler schon bemerkt haben, sind NPCs mit detaillierten Geschlechtsteilen ausgestattet. Einige, die Screenshots davon geteilt und damit auch in der PlayStation-Community verbreitet haben, wurden von Sony bereits mit einer Sperrung ihres PSN-Accounts abgestraft (Zur News: Watch Dogs 2 Genitalien). Nun rudert Ubisoft zurück und möchte noch diese Woche einen Patch veröffentlichen, damit Spieler teilen können, was sie wollen. Offensichtliche Nacktheit wird also bald entfernt werden.

Das heißt, vollkommen nackte Männer und Frauen, die bisher ungeniert durch die Straßen geschlendert sind und ganze Hippiegrüppchen, die den freien Körperkult zelebrieren, werden möglicherweise bald nicht mehr ganz so freizügig leben.

Update: Auf Anfrage von Kotaku, welche Genitalien genau gepatcht werden, antwortete Ubisoft: "Wir patchen diesen einen weiblichen NPC." Dabei handelt es sich um die Frau, die in der oben verlinkten Meldung zu sehen ist [NSFW]. Offenbar ist die Welt noch nicht bereit für weibliche Geschlechtsteile, denn im Gegenzug ist es wohl kein Problem, männliche Genitalien in Watch Dogs 2 zu zeigen.