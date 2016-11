Laut Spielern soll die PC-Version zu Watch_Dogs 2 technisch ordentlich umgesetzt worden sein. Auch die Steuerung fühle sich besser als beim ersten Teil an.

Zwei Wochen nach den Konsolenversionen wird Watch_Dogs 2 am 29. November auf dem PC einschlagen. Im Steam-Forum zu Ubisofts Actionspiel berichtet der Nutzer Moonky, der bereits die Preview-Version in den Händen hält, von einer guten Umsetzung des PC-Ablegers. Trotz eines älteren NVIDIA-Treibers, der für das Spiel noch nicht optimiert wurde, würde Watch_Dogs 2 unter 1.920 x 1.200 Pixeln bei stabilen 60 fps arbeiten. Als Grafikkarte diente eine GeForce GTX 980 Ti, also das Flaggschiff aus NVIDIAs Vorgeneration.

Zusätzlich zu dieser Information liefert der Steam-Nutzer Screenshots aus dem Grafikmenü. In den Optionen können die Grafikdetails von "Low" bis "Ultra" justiert werden, unter anderem lassen sich Dinge wie "Field of View", die Vegetation, Texturauflösungen und die Wasser- und Schattenqualität einstellen. Ein Hinweis zeigt dabei oben rechts die Videospeicher-Auslastung bei den aktuell gewählten Detailstufen an. Hungrig seien dabei vor allem Terrain- und Vegetations-Details sowie die Kantenglättungen TXAA und MSAA.

Ubisoft würde darüber hinaus ein Texturenpaket für Ultra-HD anbieten, das rund 6,6 GB zusätzlich wiege und etwa 6 GB Videospeicher auslasten würde. Zudem soll sich die Steuerung deutlich besser anfühlen als noch beim ersten Teil.