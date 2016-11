Watch_Dogs 2 wird mit einem kleineren Patch überarbeitet, der Seamless-Multiplayer lässt allerdings weiterhin auf sich warten.

Watch_Dogs 2 hackt sich derzeit in die PlayStation 4 und Xbox One ein, auf dem PC können Spieler dagegen erst am 29. November 2016 starten. Langweilig wird es den Entwicklern bis dahin nicht, schließlich prügelt sich das Hacker-Adventure derzeit noch mit einigen Bugs und technischen Problemen. Für die Konsolen veröffentlichten die Franzosen daher nun das Update 1.04, das allerdings nur kleinere Probleme angeht.

Unter anderem soll die PS4-Performance auf unbekannte Weise verbessert werden, auch die umstrittene Darstellung weiblicher Geschlechtsteile wird mit dem Update überarbeitet. Smartphone-Apps sollten außerdem nicht mehr plötzlich verschwinden, dagegen fehlt vom Seamless-Multiplayer weiterhin jede Spur. Ob die Funktion tatsächlich noch an diesem Wochenende erscheint, bleibt abzuwarten. Die kompletten Patch-Notes sehen wie folgt aus:

[XB1/PS4] [Bug / Glitch] Emote Wheel Swap - Bug where emotes and weapon wheel become intermixed is now fixed.

[XB1/PS4] [Bug / Glitch] Explicit NPC Model - We've updated one NPC model that was previously explicit. Nudity on other male and female NPCs has not been changed.

[XB1/PS4] [Bug / Glitch] Phone App Disappears - Some players encountered a bug causing their phone apps to disappear. The fix will recover the missing apps.

[XB1/PS4] [Performance] Graphics / Low FPS / Nudle - Framerate during the “Limp Nudle” mission has been improved.

[PS4] [Performance] Graphics / Low FPS / PRO - PS4 Pro performance should be improved with this patch.