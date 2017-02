Nächster DLC in der kommenden Woche

Spieler von Watch_Dogs 2 dürfen sich in der kommenden Woche wieder über frische Inhalte freuen. Der nächste DLC zum Actionspiel steht nämlich ins Haus.

Ubisoft hat bestätigt, dass der nächste DLC zu Watch_Dogs 2 in der kommenden Woche veröffentlicht wird. Dieser trägt den Namen "Human Conditions" und wird ab dem 21. Februar zunächst für die PS4-Fassung zu haben sein. PC- und Xbox-One-Version werden aber bereits zwei Tage später am 23. Februar versorgt.

Spieler dürfte freuen, dass "Human Conditions" durchaus umfangreich ausfallen wird. Laut Ubisoft erwarten euch im Zusatzinhalt fünf Stunden zusätzlicher Spielspaß in Form neuer Multi-Mission-Operationen in Zusammenhang mit der Story des Titels. Ein passendes Video stellt euch schonmal zwei der neuen Gebiete vor. Ziel im DLC ist es, die größten Skandal im Wissenschafts- und Medizin-Bereich in San Francisco aufzudecken.

Zudem wird der DLC auch neue Elite-Koop-Missionen beinhalten. Alle aktuellen und auch künftigen Zusatzinhalte umfassen auch einen Guest Mode. Dieser erlaubt es, dass Spieler, welche den DLC nicht besitzen, via Multiplayer-App in eine Partie eingeladen werden.