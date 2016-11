Das Feature des unscheinbaren Multiplayer-Modus im neuen Watch_Dogs 2 wird zum morgigen Verkaufsstart des Spiels leider zunächst nicht verfügbar sein.

Das im englischen Original "seamless Multiplayer" getaufte Feature hat gegenwärtig mit einem Problem zu kämpfen, das Lag bei Nutzung dieser Online-Komponente verursachen kann. Publisher und Entwickler Ubisoft hat sich daher dazu entschieden, diesen Modus entgegen früherer Planungen zunächst nicht mit dem morgigen Release verfügbar zu machen.

Der unscheinbare Multiplayer-Part soll zeitnah nachgeliefert werden; ein entsprechendes Update ist bereits in Arbeit und befindet sich laut Ubisoft bereits bei Sony und Microsoft in der Zertifizierung; dieses sollte also nicht zu lange auf sich warten lassen.

Die Entscheidung sei notwendig geworden, da neben Lags auch Abstürze Folge des Problems sein konnten. Zum Verkaufsstart werden den Spielern aber sowohl der Singleplayer- als auch der Koop-Modus zur Verfügung stehen. Bis sie sich während der Bewältigung der Kampagne aber auch von anderen Spielern per Online-Komponente ärgern lassen dürfen, dauert es noch einige Tage.