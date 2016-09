Im kommenden Watch_Dogs 2 werdet ihr deutlich mehr Individualisierungsoptionen für euren Charakter haben als zuvor.

Die Möglichkeiten zur optischen Anpassung des Protagonisten gehen demnach über den bloßen Wechsel des Mantels deutlich hinaus. Das Feature wurde nun in einem Video ausführlicher vorgestellt.

So wird Marcus Holloway in der neuen Location San Francisco diverse Läden aufsuchen können, die über ein jeweils anderes Sortiment verfügen. Künftig werdet ihr auch Hüte, Combos aus Jacke und Shirt, Hosen, Schuhe, Brillen und Taschen wechseln können. Die Auswahl wird von Shop zu Shop unterschiedlich groß ausfallen.

In dem Video ist auch ein "Premium" getauftes Tab zu sehen, so dass es nahe liegt, dass Ubisoft womöglich auch Mikrotransaktionen oder Kostüm-DLCs für diese kosmetischen Items in das Spiel einbaut. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.