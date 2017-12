Ubisoft hat die Spendierhosen an. Kurz vor dem Fest verschenkt der Entwickler Watch_Dogs an euch. Alles, was ihr dafür braucht, ist...

Ubisoft hat die Happy-Playdays-Aktion um ein weiteres Spiel erweitert. Ab sofort könnt ihr euch auch Watch_Dogs, den Erstling aus dem Jahre 2014 kostenlos zulegen. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein aktives UPlay-Konto, um den Download direkt starten zu können. Alle Spiele, die bisher im Rahmen der Aktion kostenlos zu haben waren, darunter auch Assassin' Creed: Black Flag, werden weiterhin umsonst angeboten.

Eigentlich hatte Ubisoft die Happy-Playdays-Aktion nur bis zum 18. Dezember, also gestern, geplant. Offenbar hat sich der Publisher kurzfristig dazu entschieden, sie zu verlängern. Wollt ihr besagte Spiele kostenlos herunterladen, solltet ihr aber trotzdem nicht allzu lange warten, denn nun ist der 23. Dezember, ein Samstag, Stichtag. Anschließend müsst ihr für Watch_Dogs und Co. wieder bezahlen.

Parallel läuft im Humble Store eine Aktion, mit der ihr das atmorsphärische Horrorspiel Layers of Fear (zur News: Holt euch Layers of Fear gratis!) inklusive des unheimlichen Soundtracks völlig kostenlos abstauben könnt. Diese Aktion läuft allerdings schon morgen ab, weswegen ihr nicht zögern solltet.