Die Pläne für den nächsten Zusatzinhalt zu Watch_Dogs 2 wurden von Ubisoft geändert. Ein geplanter Modus wird nun kostenlos veröffentlicht werden.

Der Entwickler und Publisher Ubisoft hat neue Pläne für Zusatzinhalte bezüglich Watch_Dogs 2 angekündigt. So sollen weitere kostenlose Inhalte mit Schwerpunkt auf dem Mehrspielermodus folgen. Änderungen gibt es am No-Compromise-DLC, aus dem der Multiplayer "Showdown" entfernt wurde. Dieser Modus, in dem zwei Teams bestehend aus jeweils zwei Spielern gegeneinander antreten, wird nun kostenlos veröffentlicht werden.

Der einst kostenpflichtige Zusatzinhalt wird nun mit weiteren Einzelspieler-Inhalten erscheinen. "No Compromise" ist am 18. April für PlayStation 4 und am 18. Mai für die Xbox One und PC erwerbbar.