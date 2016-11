Obwohl die Verkäufe von Watch_Dogs 2 bisher weit hinter den Erwartungen bleiben, ist sich Ubisoft sicher, dass sich das Spiel langfristig rechnen wird. Außerdem sind die Franzosen mit den Wertungen zum Open-World-Spektakel zufrieden.

Nachdem wir euch bereits darüber informiert haben, dass die Watch_Dogs 2 Verkaufszahlen nicht so gut ausgefallen sind, hat sich nun Entwickler und Publisher Ubisoft zu dem Thema geäußert.

So heißt es erst einmal, dass die Franzosen sehr glücklich darüber sind, wie der Open-World-Titel von der Presse angenommen und mit guten Wertungen bedacht wurde. Daher sei man sich sicher, dass sich das Spiel, trotz enttäuschender Verkäufe in den ersten Wochen, langfristig verkaufen werde. Denn vor allem bei hochqualitativen Spielen gebe es laut Ubisoft einen Trend, der dafür sorgt, dass sich die Titel stetig verkaufen. Man gehe davon aus, dass Watch Dogs 2 bereits in den kommenden Wochen häufiger über die Ladentheke wandert.