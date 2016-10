Ubisoft tourt zum Release von Watch_Dogs 2 mit einem Escape-Bus durch ganz Deutschland. Eure Aufgabe ist keine geringere, als euch als echte DedSec-Hacker zu beweisen.

Ubisoft kündigte heute die Fanaktion Watch_Dogs-2-Escape-Truck an. Exklusiv zum Release des zweiten Teils bringt das Studio das mobile Escape-Abenteuer nach Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München. Eingeschlossen in einer mysteriösen Schaltzentrale werdet ihr zur berüchtigten Hackergruppe DedSec. Ziel ist dabei, sich ins Wahlkampfbüro eines amerikanischen Präsidentschaftskandidaten zu hacken, um eine manipulative Wahlkampagne zu stoppen.

Um teilzunehmen, müsst ihr euch für die Watch_Dogs-2-Escape-Truck-Tour anmelden. Watch_Dogs 2 erscheint am 15. November für Xbox One und PlayStation 4, vier Wochen später wird auch auf dem PC gehackt.