Ein weiterer potentieller Blockbuster in diesem Jahr dürfte für den anvisierten Veröffentlichungszeitraum nun gesichert sein. Die Rede ist in diesem Fall von Watch_Dogs 2.

Ubisofts Open-World-Action-Sequel soll am 15. November für PS4, Xbox One und PC erhältlich sein; die PC-Version wird dann am 29. November folgen. Diese Termine dürfen ab sofort als gesichert gelten, denn die Entwicklungsarbeiten sind nun offiziell abgeschlossen.

Via Twitter verkündete der französische Entwickler und Publisher nun relativ schmucklos das Erreichen des heiß ersehnten Gold-Status. Dem pünktlichen Release steht damit nichts mehr im Wege. Anbei könnt ihr euch den aktuellen Trailer zu Gemüte führen, der erst in dieser Woche veröffentlicht wurde.