Ubisoft könnte seine erfolgreiche Reihe Watch_Dogs fortsetzen. Womöglich wurde der nächste Teil Watch_Dogs 3 nun durch die hauseigene Ubisoft Club Mobile App geleakt.

Im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hatte Ubisoft vor einigen Wochen bestätigt, dass man im nächsten Fiskaljahr insgesamt vier Spiele der Güteklasse AAA veröffentlichen wolle. Die Community spekulierte daraufhin schnell und tippte auf Tom Clancy's The Division 2 und Watch_Dogs 3 als jene noch nicht angekündigten Spiele. The Division 2 wurde mittlerweile offiziell angekündigt - und Watch_Dogs 3 könnte nun (vielleicht auch etwas unabsichtlich) bestätigt worden sein.

Früher im Jahr hatte Ubisoft Sam vorgestellt, einen persönlichen Gaming-Assistenten innerhalb der hauseigenen Ubisoft Club Mobile App. Auf die Frage eines Spielers nach Watch_Dogs 3 zeigte sich Sam sehr auskunftsfreudig. "Watch_Dogs 3 ist bislang noch nicht fertiggestellt, aber ausgehend vom letzten Build, den ich gespielt habe, läuft es sehr solide. Das Entwicklerteam vollbringt wahre Wunder. Ich kann es kaum erwarten, dass du es ausprobieren kannst", so Sam vielsagend.

Zwar fehlt nach wie vor eine offizielle Ankündigung des Spiels durch Ubisoft, viel Spielraum für anderweitige Spekulationen lassen die Aussagen aus einer offiziellen Ubisoft-App dann aber doch nicht zu. Zumal die Auskünfte des Gaming-Assistenten Sam ansonsten auch schlüssig sind: So werden etwa Fragen nach dem nächsten Assassin's Creed mit Referenzen an die Teile Origins und Rogue Remastered beantwortet. Dazu würde wiederum passen, dass in diesem Fiskaljahr tatsächlich kein anderer Teil des Franchise erscheinen wird - offensichtlich ganz im Gegenteil zu Watch_Dogs.

Zuletzt tauchte auf dem offiziellen Twitter-Account zu Watch_Dogs mit "This is everything" ein mysteriöser Tweet auf, bevor dieser wieder gelöscht wurde. Auch das könnte ein Indiz dafür sein, dass sich in Bezug auf die Spielemarke derzeit etwas tut. Potentieller Ankündigungstermin: E3 2018. Wir bleiben natürlich für euch dran.