Nach dem kostenfreien April-Update hat Ubisoft mit "Keine Kompromisse" nun auch die mittlerweile dritte Erweiterung zu Watch_Dogs 2 veröffentlicht - zumindest für Sonys PlayStation 4.

Der französische Entwickler und Publisher hat mit "Keine Kompromisse" den dritten DLC zum aktuellen Actionspiel veröffentlicht. Dieser steht ab sofort auf der PS4 bereit und ist Teil des Season Pass zum Spiel. Darüber hinaus wurde mit dem 18. Mai 2017 zudem der Release-Termin des Pakets für Xbox One und PC bestätigt.

Zu den neuen Inhalten zählt die neue Moskaugambit-DedSec-Operation. Diese wird auf mehrere Missionen aufgeteilt, wobei Sitara Marcus um einen persönlichen Gefallen bittet. Dazu muss er sich in ein Filmsutdio hacken, das Hardcore-Inhalte für Erwachsene produziert. Nachdem sich ein bekannter Pornograph dazu entschlossen hat, den Stil der Gruppe in seinem neuen Film "DedSexxx" zu parodieren, erteilt die DedSec-Crew eine Lektion in Image-Kontrolle, die in eine brutale Auseinandersetzung mit den Kontakten des Regisseurs bei der russischen Mafia ausartet.

Zudem gibt es eine neue Zeitrennen-Herausforderung, die aus sechs Einzelspieler-Autorennen besteht. Auch eine Rangliste zum Vergleich mit anderen Spielern steht hier bereit. Zwei neue, nichttödliche Waffen und drei neue Notfall-Service-Pakete samt neuer Fahrzeuge und Outfits (Polizist, Feuerwehrmann, Rettungssanitäter) runden das Paket ab. Über das begleitende, kostenfreie April-Update haben wir unlängst bereits an anderer Stelle berichtet.