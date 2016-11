Während Watch_Dogs 2 bisher mit schlechten Verkaufszahlen kämpft, sichert sich das Spiel zumindest in Deutschland den vorläufigen Podiumsplatz.

Battlefield 1 fährt in Deutschland nicht mehr auf der Pole-Position: Laut den Marktforschern der GfK konnten die Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One von Watch_Dogs 2 EAs Shooter auf den zweiten Platz verweisen. Auch auf dem vierten Platz lungert mit Assassin's Creed: The Ezio Collection ebenfalls ein Ubisoft-Spiel.

Für die Franzosen dürfte diese Erfolgsmeldung wichtig sein, schließlich legte das Actionspiel rund um die Hacker-Gruppe in vielen Regionen einen schlechten Start hin. In Großbritannien beispielsweise wurden in den ersten Tagen nach Veröffentlichung der Konsolenversionen 80 Prozent weniger Exemplare als damals vom ersten Teil verkauft. Ob sich das Spiel noch zum großen Erfolg für Ubisoft mausert, wird sich aber erst mit der PC-Version zeigen - sie erscheint am 29. November 2016.