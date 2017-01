Auf der PlayStation 4 und Xbox One könnt ihr Watch_Dogs 2 für drei Stunden testen. Ihr erhaltet Zugriff auf das komplette Spiel inklusive Mehrspieler-Modi.

Der Publisher und Entwickler Ubisoft hat eine Demo zu Watch_Dogs 2 für die Konsolen angekündigt. Diese bietet euch für drei Stunden Zugang zum kompletten Spiel. Dazu zählen auch der Koop- und Mehrspieler-Modus. Für die Online-Modi ist allerdings eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus oder Xbox Live Gold notwendig. Die Demo ist ab sofort auf der PlayStation 4 verfügbar und erscheint am 24. Januar auch auf der Xbox One.

Watch_Dogs 2 erschien im September letzten Jahres für die PlayStation 4, Xbox One und PC. Für letztere Plattform gab es allerdings keine Ankündigung einer Demo.