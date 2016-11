Weil er Bilder einer entblößten Frau in Watch_Dogs 2 veröffentlicht hat, wurde der PSN-Account eines Nutzers gesperrt.

Bekanntlich hat Watch_Dogs 2 von der USK die Alterseinstufung "Keine Jugendfreigabe" erhalten. Verantwortlich dafür ist nicht allein der Gebrauch von Schusswaffen. Die Entwickler haben den NPCs eigens männliche und weibliche Genitalien modelliert, die unter gewissen Umständen entblößt werden. Weil das NeoGAF-Mitglied Goron2000 nicht glauben konnte, was es da sah, veröffentlichte er einen Screenshot einer Frau, deren Genitalien offensichtlich erkennbar sind auf Twitter. Das rief Sony auf den Plan. Das Unternehmen sperrte in der Folge Goron2000's PSN-Account. In einer Nachricht begründete Sony den Schritt damit, dass die Verbreitung sexueller Inhalte gegen die Richtlinien des Unternehmens verstieße.

Nachfolgend haben wir für euch den Tweet [NSFW] eingefügt, damit ihr euch selbst von der Darstellung in Watch_Dogs 2 überzeugen könnt.