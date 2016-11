Schnüffelt das eingesetzte Anti-Cheat-Werkzeug auf dem PC herum, um erfolgreich gegen Cheater vorzugehen? Laut Techpowerup.com würde die App fest in eurem System verankert.

Gehackt werden darf im Spiel nur wenn die Handlung es vorsieht, echten Cheatern will Ubisoft dagegen einen Riegel vorschieben - das klingt erst einmal löblich, da es noch in The Division zu massiven Cheater-Problemen kam. Das eingesetzte Anti-Cheat-Werkzeug EasyAntiCheat sorgt bei Watch_Dogs 2 jedoch für Stirnrunzeln: Laut Techpowerup.com wird der App in den Nutzungsbedingungen erlaubt, zum "Zweck der Identifikation von Anomalien" während des Spiels eine "Datenanalyse" durchzuführen. Dafür würde ein Treiber installiert, mit dem das laufende Spiel den PC überwache - sowohl im Multi- als auch im Singleplayer.

Laut der Quelle überprüfe EasyAntiCheat Spieldateien auf sämtliche Veränderungen, zudem würde es die Registry scannen und sogar Screenshots des Spiels auf einen öffentlichen Server hochladen. Der Kampf gegen Cheater würde damit also auf Kosten der Privatsphäre gehen. Der Entwickler des Anti-Cheat-Tools widersprach allerdings Techpowerup.com, dass es im Fall von Watch_Dogs 2 Ingame-Screenshots erstellen würde.

Eine derart konsequente Anti-Cheat-Methode bedeutet wahrscheinlich aber Probleme für Modder. Da sowohl der Single- als auch Multiplayer auf Modifizierungen der Spieldateien überprüft wird, dürften Fan-Projekte von Grund auf unmöglich sein. Abgesehen davon berichtet Techpowerup.com von Schwierigkeiten mit anderen Programmen. Afterburner zum Beispiel, mit dem Grafikkarten überwacht und konfiguriert werden, soll nicht funktionieren.

Ob es sich zumindest bei den Problemen mit anderen Programmen um einen Bug handelt, wird sich erst noch zeigen müssen. Zur Behauptung, dass EasyAntiCheat Screenshots des Actionspiels anfertigt, dürfte es wohl bald ein offizielles Statement von Ubisoft geben.