inXile kündigt neuen Teil inklusive Koop an

inXile Entertainment hat heute mit Wasteland 3 den nächsten Teil der isometrischen Rollenspiel-Reihe offiziell angekündigt.

Nach dem ersten Teil im Jahr 1988 mussten sich Fans lange gedulden, ehe Wasteland 2 im Jahre 2014 auf den Markt kam. Die postapokalyptische Mischung aus Rollen- und Strategiespiel überzeugte und so dürft ihr euch nun auch noch auf Wasteland 3 freuen. Entsprechende Pläne wurden nun durch inXile kommuniziert; die Finanzierung soll über die Crowdfunding-Plattform Fig gewährleistet werden.

Im neuen Teil der Reihe folgt ihr der Geschichte des einzigen Überlebenden von Team November, einem Ranger-Squad in Colorado. Ein nuklearer Winter hat den kompletten Staat in gefrorenem Zustand hinterlassen; dieser ist auch von der Außenwelt abgeschnitten. Folglich gab es dort auch keine Ranger und mehrere tödliche Fraktionen haben sich etabliert. Ihr müsst nun in Colorado eine neue Ranger-Basis etablieren.

Die größte Änderung in Sachen Spielmechanik wird die Tatsache sein, dass es einen storybasierten Multiplayer-Modus geben wird. Die komplette Kampagne kann zusammen mit einem Freund im Koop-Modus gezockt werden. Es wird aber auch möglich sein, ein gemeinsam gestartetes Spiel alleine fortzusetzen, auch wenn ein Spieler offline ist. Auch ein reiner Singleplayer-Modus wird aber natürlich komplett offline spielbar an Bord sein. Im kooperativen Bereich werden aber bestimmte Missionen, Handlungszweige und Orte zusätzlich zugänglich sein.

Für die Entwicklung zeichnen die Teams verantwortlich, die bereits an Wasteland 2, Wasteland 2: Director's Cut und Torment: Tides of Numenera gewerkelt haben. Es kommen Spielmechaniken aus allen drei Titeln zum Einsatz.

Zunächst muss aber die Finanzierung gesichert werden. Die Crowdfunding-Kampagne via Fig wird am 05. Oktober 2015 starten. Anvisiert wird eine simultane Veröffentlichung auf den Plattformen PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One.