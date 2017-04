Koei Tecmo hat heute zusammen mit Omega Force ein neues Actionspiel angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Crossover aus mehreren hauseigenen Marken.

Die Mannen von Omega Force verbinden mehrere Marken aus dem Hause Koei Tecmo zu einem gemeinsamen Titel. Dieser wird den Namen Warriors All-Stars tragen. Der Release ist für PlayStation 4 am 01. September 2017 geplant.

Im Titel tretet ihr in bester Warriors-Manier gegen große Armeen an, um diese in die Knie zu zwingen. Dabei steht euch eine große Auswahl aus bekannten Charakteren verschiedener Marken wie Samurai Warriors, Dynasty Warriors, Toukiden oder Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book zur Verfügung.

In einem mysteriösen Land, das sich am der Rande der Zerstörung befindet, versiegt die Quelle der Macht nach dem Tod des Königs. Der Versuch der jungen Prinzessin Tamaki, Helden aus anderen Reichen mittels eines überlieferten Rituals zu beschwören, schlägt fehl und verstreut die Helden über das ganze Reich. Um den Frieden in der Welt wiederherzustellen, muss Tamaki nun die besten und stärksten unter ihnen finden, um die Quelle neu aufleben zu lassen – und sie zum neuen Herrscher krönen.