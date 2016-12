Der Superhelden-Film "Suicide Squad" wurde ja reichlich kritisiert und konnte die Erwartungen eher nicht erfüllen. Vielleicht hat Warner Bros. nun auch deshalb eine geplante Spielumsetzung eingestampft.

Wie die für gewöhnlich gut informierten Kollegen von Kotaku berichten, hat Warner Bros. Montreal an einem Spiel zum Kinofilm "Suicide Squad" gearbeitet. Das Studio, das für Batman: Arkham Origins verantwortlich zeichnet, hat die Arbeiten an diesem mittlerweile jedoch eingestellt.

Das Spiel zur Filmmarke war bis dato noch nicht angekündigt gewesen; diesen Schritt spart sich Warner Bros. nun durch die Einstellung ohnehin. Laut dem Bericht hat man beim Studio nun vielmehr die Arbeiten an einem neuen Batman-Spiel mit Damian Wayne, dem Sohne von Fledermausmann Bruce Wayne, aufgenommen. Damian Wayne spielte eine Version von Robin in verschiedenen Comics.

Die Entwicklung von Suicide Squad soll indes bereits seit zwei Jahren immer wieder in Problemen gewesen sein. Die Einstellung soll erfolgt sein, nachdem Verantwortliche bei Warner Bros. mit dem bisherigen Ergebnis eher weniger zufrieden gewesen sein sollen.

