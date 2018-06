Bereits vor einiger Zeit kamen erste Gerüchte auf, wonach die für die Batman-Reihe verantwortlichen Mann von Rocksteady erneut ins DC-Universum zurückkehren könnte. Das vermeintliche neue Superman-Spiel könnte womöglich schon in wenigen Tagen offiziell sein.

Nach Batman sollen sich die Mannen von Rocksteady mit Superman einem weiteren DC-Superhelden zuwenden und ein entsprechendes Spiel auf den Markt bringen. Derartige Spekulationen gab es unlängst bereits und diese erhalten nun kurz vor der E3 neue Nahrung.

Ein vermeintlicher Leak via 4chan legt nahe, dass der neue Superman-Titel der Batman-Macher schon in Kürze offiziell bestätigt sein könnte. Demnach soll das Spiel im Zuge der Juli-Ausgabe des renommierten Spielemagazins Game Informer noch in dieser Woche erstmals vorgestellt werden. Weiter heißt es, dass es sich bei dem neuen Titel um ein Open-World-Spiel handeln werde.

Über die Cover-Story der neuen Magazinausgabe hinaus soll Superman dann auch einen großen E3-Auftritt haben. Im Zuge der Microsoft-Pressekonferenz am Sonntag vor der E3 werde der Titel ebenfalls präsentiert. Dort soll eine Gameplay-Demo auf Basis der leistungsstarken Xbox One X gezeigt werden, wobei sich Superman sowohl zu Boden als auch in der Luft mit Gegnern auseinandersetzen wird. Mit Brainiac soll auch der Antagonist bestätigt werden.

Die Webseite zum Spiel soll auf supermangame.com zu finden sein; aktuell ist diese URL noch inaktiv, was sich aber im Zuge der Ankündigung in Kürze ändern soll. Und auch wenn Andrew Reiner von Game Informer dem Leaker nicht direkt zur Seite springt und die Titel-Story des neuen Magazins bestätigt, so betonte dieser via Twitter doch, dass die "nächsten Monate sehr, sehr, sehr cool" würden. Auf eine Fan-Reaktion sagte er, dann weiter, dass Superman ein neues Cape nötig hätte. Bestätigung genug also? In Kürze werden wir mehr wissen.