Die Entwickler der Rocksteady Studios haben sich in den vergangenen Jahren vor allen Dingen durch die Batman-Arkham-Reihe einen Namen gemacht. Diese ist aber mittlerweile abgeschlossen und nun scheinen sich die Mannen mit Superman dem nächsten Superhelden zu widmen.

Vor einigen Monaten hatten die Rocksteady Studios Motion-Capturing-Arbeiten an einem neuen Spiel angedeutet und seither fragen sich Gamer, welches Projekt die Mannen als nächstes auf dem Schirm haben. Ein neuer Leak via 4chan legt nun die Vermutung nahe, dass mit Superman ein weiterer Superheld nach dem Dunklen Ritter aka Batman in den Fokus des Studios gerückt sein könnte.

Laut einer anonymen Quelle soll Rocksteady ein Spiel auf Basis der Unreal Engine 4 rund um den Man of Steel entwickeln. Außerdem soll dieses eine offene Spielwelt mit Metropolis-Setting zu bieten haben; diese soll drei Mal so groß ausfallen wie die Spielwelt von Batman: Arkham Knight und "viele Gebäude mehr" zu bieten haben. Als primärer Antagonist ist demnach Brainiac im Gespräch.

Die Umgebungen sollen sich laut dem Leak im Spiel zumindest teilweise zerstören lassen, allerdings werdet ihr nicht komplette Gebäude einreißen können. Im Kampfsystem soll das Fliegen ein integraler Bestandteil werden. Die Steuerung soll auf Superman selbst beschränkt sein, das Alter Ego Clark Kent soll nicht spielbar sein. Außerdem soll es einige Anspielungen auf das hauseigene Batman-Arkham-Franchise geben.

Inwieweit diese ersten Informationen der Wahrheit entsprechen, lässt sich gegenwärtig noch nicht verifizieren, so dass ihr diese strikt als Gerücht einstufen solltet. Eine offizielle Stellungnahme von Rocksteady selbst oder auch von Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment steht noch aus - möglicherweise ja zur E3?