Warner Bros. bringt vor allen Dingen zusammen mit TT Games ja zahlreiche LEGO-Spielumsetzungen verschiedenster bekannter Marken heraus. Nun könnten zwei kommende Projekte innerhalb der populären Reihe bekannt geworden sein.

Gemeinhin verkaufen sich die LEGO-Spiele rund um Marken wie Harry Potter, Marvel und Co. ja immer hervorragend. Kein Wunder also, dass Publisher Warner Bros. weiter auf die Klötzchentitel setzen will. Offenbar sollen zwei populäre Franchises nun ebenfalls einen LEGO-Ableger spendiert bekommen; das besagen neu bekannt gewordene Gerüchte via Comic Book.

Das Erste der beiden neuen Spiele soll demnach den Namen LEGO Incredibles 2 sein und begleitend zum neuen Pixar-Animationsfilm "Die Unglaublichen 2" im Sommer 2018 auf den Markt kommen. Weitere Details seien gegenwärtig noch Mangelware, bemerkenswert wäre ein solcher Titel aber trotzdem: Es wäre das erste LEGO-Spiel zu dieser Filmmarke sowie das erste LEGO-Videospiel überhaupt zu einem Pixar-Film. Sollte sich das Gerücht bestätigen, dürften im Spiel wohl die Ereignisse sowohl des ersten als auch zweiten Kinofilms aufgegriffen werden.

Ebenfalls interessant: Bereits im letzten August machten Spekulationen die Runde, wonach sich Merchandising-Artikel zu LEGO Incredibles 2 in Arbeit befinden würden; auch damals war bereits von einem nicht angekündigten Videospiel die Rede, so dass an dem neuen Gerücht nun durchaus etwas dran sein könnte.

Ein zweites neues LEGO-Spiel soll sich um die Bösewichte des Comic-Universums DC Big Bads drehen. Der vermeintliche Spieltitel soll demnach LEGO DC Supervillains oder LEGO DC Villains heißen und bekannte Charaktere wie Harley Quinn und The Joker aufgreifen. Die Veröffentlichung sei binnen einen Jahres geplant, sollte demnach also allerspätestens Anfang 2019 über die Bühne gehen; wahrscheinlicher wäre dann aber ein Release zum Weihnachtsgeschäft 2018.

Beide Spiele sollen wieder bei TT Games in Arbeit sein, die seit 2004 quasi alle wichtigen LEGO-Titel entwickelt haben; Plattformen wurden im Zuge des Berichts noch nicht genannt, es dürfte sich aber wie gewohnt um Multiplattformspiele für alle relevanten Konsolen und den PC handeln. Die offizielle Ankündigung steht natürlich noch aus; wir halten euch auf dem Laufeden.