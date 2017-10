Nach dem Erfolg mit Warhammer: End Times - Vermintide hatte der unabhängige Entwickler Fatshark bereits ein Sequel angekündigt. Mittlerweile hat Warhammer: Vermintide II auch ein grobes Release-Datum erhalten.

In einer neuen Pressemeldung hat Fatshark nun weitere Details zu Warhammer: Vermintide II bekannt gegeben und dabei allen voran den Release-Zeitraum des Spiels eingegrenzt. Zwar hat dieses noch keinen ganz konkreten Termin, mittlerweile steht aber fest, dass der Release im ersten Quartal 2018 über die Bühne gehen soll.

Im Sequel, das wieder auf Nahkampf- und Koop-Action aus der First-Person-Perspektive setzt, wird die dunkle und blutrünstige Fraktion des Chaos als Feind eingeführt. Zu den Features zählen außerdem auch 15 Heldenkarrieren, neue Umgebungen, Talentbäume und das selbstentwickelte System namens "Heroische Taten". Der Release ist für PC und Konsolen eingeplant.

Fatshark versteht Warhammer: Vermintide II selbst als "Evolution des Genres", so dass Liebhaber des ersten Teils definitiv auch mit dem Nachfolger zufrieden sein sollen. Vor allen Dingen das Feedback der Community sei ausgewertet worden und habe Einfluss in die Entwicklung des Nachfolgers gefunden.

Vorbestellungen sind ab sofort bereits via Steam möglich; Frühentschlossene erhaltenen einen Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis sowie garantierten Zugang zur Vorbesteller-Beta und zum kommenden DLC namens "Death on the Reik".