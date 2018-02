Es war bereits bekannt, dass Warhammer: Vermintide II im ersten Quartal 2018 erscheinen wird. Nun wurde der genaue Release-Termin bekannt gegeben.

Warhammer: Vermintide II wird für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Für die PC-Version des Nachfolgers von Warhammer: The End Times - Vermintide steht der genaue Release-Termin jetzt fest. Der Publisher und Entwickler Fatshark hat angekündigt, dass sie ab dem 08. März 2018 erhältlich sein wird.

Vorbesteller der PC-Version können an einer Betaphase teilnehmen, die am 28. Februar 2018 beginnt. Außerdem erhalten sie den DLC "Death on the Reik" für Warhammer: The End Times - Vermintide. Ob die Konsolenversionen an demselben Tag herauskommen oder wann sie folgen werden, ist noch nicht bekannt.

Wir haben vor Kurzem eine Preview zu Warhammer: Vermintide II verfasst, die weitere Informationen zu dem Hack-and-Slay-Titel enthält.