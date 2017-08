Fans des Warhammer-Franchise dürfen frohlocken, denn mit Warhammer: Vermintide II wurde nun die Fortsetzung eines erfolgreichen Titels offiziell angekündigt.

Das im schwedischen Stockholm ansässige Entwicklerstudio Fatshark hat per Pressemeldung heute die Fortsetzung von Warhammer: The End Times - Vermintide offiziell angekündigt. Das Sequel des Indie-Studios wird schlicht Warhammer: Vermintide II heißen, hat zunächst aber noch keinen Release-Termin spendiert bekommen.

Die Veröffentlichung soll indes für PC und Konsolen erfolgen, wobei man die konkreten Plattformen ebenfalls noch nicht genannt hat. Details diesbezüglich dürfte es in der ausführlichen Vorstellung am 17. Oktober 2017 geben.

Der Vorgänger war am 23. Oktober 2015 veröffentlicht worden und hat sich seither über 1,5 Millionen Mal verkauft, so Martin Wahlund, CEO von Fatshark. Daher sei es nun auch an der Zeit, ein Sequel auf den Markt zu bringen. Die Vorstellung wird auch per Livestream ab 19:00 Uhr unserer Zeit via twitch.tv/fatsharkgames am 17. Oktober zu sehen sein.