Zu Warhammer: The End Times - Vermintide ist gestern eine offene Beta auf der Xbox One gestartet.

Die Testphase wurde vom Entwicklerstudio Fatshark via Twitter bekanntgegeben. Die Beta wird enden, wenn die Konsolenversionen von Warhammer: The End Times - Vermintide veröffentlicht werden. Das Spiel soll am 04. Oktober für die PlayStation 4 und die Xbox One auf den Markt kommen. Auf der PlayStation 4 wird es keine Beta geben.

Für den PC ist Warhammer: The End Times - Vermintide bereits am 23. Oktober 2015 erschienen. Ihr könnt unseren Test zu der PC-Version nachlesen.