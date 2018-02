Die Welt von Warhammer: The End Times - Vermintide wurde wieder erweitert. Jetzt wurde von dem Publisher und Entwickler Fatshark ein neuer kostenloser DLC veröffentlicht.

Der neue Gratis-DLC trägt den Namen "Waylaid". Wenn man die Vollversion von Warhammer: The End Times - Vermintide besitzt, hat man Zugriff auf ihn. Die Erweiterung verbindet das Koop-Spiel geschichtlich mit seinem Nachfolger. Warhammer: Vermintide II wird am 08. März 2018 für den PC erscheinen, Konsolenversionen für die PlayStation 4 und die Xbox One sind ebenfalls geplant.

Was für eine Geschichte der DLC erzählt, muss man selbst herausfinden. Die genauen Details sind nicht bekannt. Warhammer: The End Times - Vermintide ist am 23. Oktober 2015 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One auf den Markt gekommen. Wer wissen will, wie wir den Action-Titel bewertet haben, kann unseren Test zu Warhammer: The End Times - Vermintide lesen.