Nach der Veröffentlichung von Warhammer: The End Times - Vermintide für Konsolen im Oktober vergangenen Jahres, war zunächst erst wieder der PC an der Reihe. Diese Spielfassung bekam einen ersten DLC spendiert, der nun auch auf PS4 und Xbox One aufschlagen soll.

Das unabhängige Entwicklerstudio Fatshark hat heute angekündigt, dass man den ersten DLC namens Karak Azgaraz zu Warhammer: The End Times - Vermintide nun auch für die PlayStation 4 von Sony sowie die Xbox One von Microsoft verfügbar machen will. Mit dem 28. Februar 2017 nannte man hierfür zugleich einen konkreten Erscheinungstermin.

Der DLC wird mit "Khazid Kro", "The Cursed Rune" und "Chain of Fire" gleich drei neue Karten beinhalten, bei denen es schlussendlich darum geht, sich an die Spitze eines Berges zu kämpfen. Zwei neue Waffen und drei neue Achievements sind ebenfalls an Bord. Begleitend zum DLC wird es am gleichen Tag auch den kostenfreien DLC Quest and Contracts geben, der langfristig angelegte Aufgaben bietet, um sich seltenen Loot zu sichern. Darüber hinaus gibt es auch kurzfristige Quests, die euch temporäre Buffs einbringen.