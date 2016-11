Warhammer: The End Times - Vermintide

Im Oktober wurde Warhammer: The End Times - Vermintide auch für Konsolen veröffentlicht, seither war es ruhig um das Spiel geworden. Nun ist aber neuer Nachschub für den PC in Sicht.

Via Steam wurde nun der erste Kampagnen-DLC zum Spiel offiziell angekündigt. Dieser entführt euch zur Zwergen-Bergspitze Karak Azgaraz. Die Skaven haben die Festung eingenommen und ihr müsst diese über drei verschiedene Maps auslöschen und vertreiben. Dazu stehen euch auch einige neue Waffen zur Verfügung.

In der offiziellen Beschreibung heißt es, dass ihr die Skaven unter anderem in den altehrwürdigen Hallen des Zwergen Khazid Kro bekämpfen dürft. Außerdem müsst ihr den Berg nach der Cursed Rune durchforsten um schlussendlich die Chain of Fire auszulösen. Wer alle Missionen meister, hat die Chance auf zwei neue, seltene Waffen. Der Preis soll bei 8,99 Dollar liegen; ein Erscheinungstermin wurde noch nicht genannt.

Unterdessen fand über das Wochenende ein offener Betatest des neuen Updates auf Version 1.5 statt. Das Patch-Log könnt ihr hier nachlesen.