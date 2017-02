Ursprünglich einmal als Mobile-Titel gestartet, wurde Warhammer Quest später auch für den PC veröffentlicht. Nun soll das Strategie-Rollenspiel auch für zwei Konsolen veröffentlicht werden.

Im Mai 2013 wurde Warhammer Quest für mobile Plattformen veröffentlicht, im Januar 2015 folgte dann eine PC-Fassung. Noch in diesem Monat soll nun eine Konsolenvariante folgen. Wie Publisher Chilled Mouse bekräftigt, ist man nun eine entsprechende Partnerschaft mit Games Workshop sowie Entwickler Rodeo Games eingegangen, in deren Zuge das Spiel noch im Februar für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Der Release wird in digitaler Form erfolgen.

Warhammer Quest basiert auf den klassischen Brettspielen von Games Workshop und ist im Warhammer-Universum angesiedelt. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Gruppe von Helden und erkundet auf Rundenbasis Dungeons und begebt euch auf Item-Jagd. Auf den Konsolen werden alle zusätzlichen Inhalte enthalten sein, die auf den vorherigen Plattformen vorher veröffentlicht wurden.