Mit Warhammer 40.000: Mechanicus hat Kasedo Games heute einen neuen Teil aus der Warhammer-40.000-Reihe angekündigt, der für Fans einige Debuts bereithält.

In Partnerschaft mit Games Workshop geben Kasedo Games die Adeptus Mechanicus ihr Debut als Videospiel-Armee im Warhammer 40K-Universum. Es gilt also, sich bereit zu machen für das rundenbasierte taktische Spiel Warhammer 40.000: Mechanicus, das Ende 2018 auf PC, Mac und Linux erscheinen wird.



Mechanicus versetzt euch zum ersten Mal in die Lage, eine Armee von Adeptus-Mechanicus-Streitkräften zu kontrollieren und dabei ihre Priester und Truppen auf eine taktische Mission zu führen, um alte Technologien aus den geheimnisvollen Gräbern des Planeten Silva Tenebris zu retten. Ihr nehmt die Rolle von Magos Dominus Faustinius vom Mars ein. Jede eurer Entscheidungen wird laut Pressemitteilung die Missionen prägen und weitreichende Konsequenzen für das Team haben.

Um die Ankündigung zu feiern, hat Kasedo Games einen Trailer veröffentlicht, der die Aufnahme eines verstorbenen Tech-Priesters, Magos Dominus Reditus, zeigt, der seine Verachtung für die Schwäche des menschlichen Fleisches und seinen nie endenden Dienst für den Maschinengott zeigt. In-Game wird Mechanicus die Möglichkeit bieten, diese "menschlichen Schwächen" zu überwinden. Die Einheiten lassen sich mit Augmentierungen verstärken, die ihre menschlichen Gliedmaßen durch Bionik und Mechadendriten ersetzen werden, um damit taktische Vorteile während des Spiels zu erlangen.