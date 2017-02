NeocoreGames läutet die nächste Phase in der Entwicklung von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr ein. Heute wurde eine öffentliche Alpha-Testphase angekündigt.

Der öffentliche Alpha-Test von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr hat den Namen "The Founding" verpasst bekommen und startet bereits in Kürze. Ab dem 10. Februar 2017 sollen Spieler erstmals in den neuen Warhammer-Titel eintauchen können.

Es handelt sich um eine spezielle Alpha, die sich an Spieler richtet, welche die Entwicklung des Spiels weiter verfolgen und auch durch ihr Feedback beeinflussen wollen. Dadurch soll das erste Action-RPG im Warhammer-40.000-Universum auch tatsächlich zu einer Erfolgsgeschichte werden.

Für die Teilnahme ist der Erwerb eines The-Founding-Pakets notwendig. Diese werden ab dem 10. Februar über die offizielle Webseite angeboten; weitere Details diesbezüglich sollen dann noch folgen.