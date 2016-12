Entwickler NeocoreGames möchte das Spieluniversum von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr noch etwas vertiefen und hat daher nun eine kostenfreie Kurzgeschichten-Reihe gestartet.

Die kostenfreie Reihe erweitert die Geschichte des Spiels und trägt den Namen "The Caligari Archivum". Dabei greift man eben auf das Spieluniversum von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr zurück.

Laut NeocoreGames wird die Reihe kontinuierlich mit weiteren Kurzgeschichten ausgebaut. Auch längere Folgen soll es innerhalb des Episodenformats geben. Geschrieben werden diese von unterschiedlichen Autoren innerhalb des Caligari-Sektors. Die erste Kurzgeschichte respektive Episode heißt "Above and Beyond" und ist in vier Teilen zu haben. Den ersten Teil könnt ihr via Black Library kostenfrei beziehen.