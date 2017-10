Wer nach neuen Inhalten für Warhammer 40.000: Dawn of War III lechzt, der darf sich nun über das bislang umfangreichste Update zum Spiel freuen. Wer noch nicht eingestiegen ist, darf den Titel indes kostenlos ausprobieren.

Mit "Endless War" haben die Entwickler das bislang umfangreichste Inhalts-Update zu Warhammer 40.000: Dawn of War III auf dem PC veröffentlicht. Der DLC ist ab sofort verfügbar und bringt euch unter anderem drei neue Elite-Helden und drei Multiplayer-Karten. Darüber hinaus gibt es noch fünf kosmetische Skins und neue Multiplayer-Match-Optionen, die für größere Herausforderungen sorgen sollen.

Bereits zuvor gab es monatliche, kostenlose Updates, die aber noch nicht so umfangreich ausgefallen sind, wie nun "Endless War". Insgesamt haben die Macher seit dem Release nunmehr bereits neun zusätzliche Multiplayer-Karten, 25 kosmetische Skins, erweiterte Modding-Werkzeuge, die Steam-Workshop-Unterstützung sowie den "Vernichtungsmodus" hinzugefügt.

Bei den nun erschienenen neuen Elite-Einheiten handelt es sich um den zerstörerischen "Ironclad Dreadnought" auf Seiten der Space Marines, den "Lifta-Droppa Wagon" auf Seiten der Orks und den auf mentale Fähigkeiten setzenden "Wraithseer Kayduin" bei den Eldar. Die neuen Multiplayer-Karten sind "Shrine of Asuryan" (1 vs. 1), "Serpent Chasm (2 vs. 2) und "Da Extractor" (3 vs. 3).

Wer bislang noch einen Bogen um das Echtzeit-Strategiespiel gemacht hat, der kann dieses am Wochenende in voller Pracht via Steam ausprobieren. Das kostenlose Test-Wochenende startet heute Abend um 19:00 Uhr. Im Aktionszeitraum wird die Vollversion auch mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten.