Warhammer 40.000: Dawn of War III

Erst vergangenes Jahr war Warhammer 40.000: Dawn of War III mit großen Hoffnungen unter Echtzeit-Strategen gestartet, doch nun scheint alles schon wieder vorbei zu sein. Relic hat nun eine weitreichende Entscheidung für die Zukunft des Titels getroffen.

Eigentlich hätte der Echtzeit-Strategietitel Warhammer 40.000: Dawn of War III noch länger mit frischen Inhalten versorgt werden sollen, um Spieler bei der Stange zu halten, doch Entwickler Relic plant nun grundlegend um. Demnach wird das erst im April 2017 veröffentlichte RTS nun gar keine neuen Inhalte mehr erhalten.

Wie nun bekannt gegeben wurde, wurden damit offiziell alle geplanten Erweiteurngen und DLC-Inhalte zum Titel ersatzlos gestrichen und eingestampft. Grund dafür seien die Verkaufszahlen des Spiels, die niedriger als erwartet ausgefallen waren. In einem Statement heißt es, dass Dawn of War III zwar über ein engagierte Spielerbasis verfüge, allerdings würden eben die beim Release selbst gesteckten Ziele bei weitem nicht erreicht.

"Es hat einfach nicht in der Art und Weise performt, wie wir uns das erhofft haben", so Relic weiter. Dabei hat man in dem über Publisher SEGA veröffentlichten Spiel extra auch einige Elemente aus Online-MOBA-Titeln untergebracht, um dem Echtzeit-Strategie-Genre neues Leben und einen moderneren Ansatz einzuhauchen. Helden-Einheiten spielten beispielsweise eine tragende Rolle. Zu den dennoch enttäuschenden Verkaufszahlen soll vor allen Dingen auch die mitunter frustrierende Kampagne beigetragen haben.

Laut einem Relic-Sprecher werden nun die weiteren Schritte des Entwicklerstudios zunächst noch evaluiert. Schließlich sei der Schritt, nun alle künftigen Inhalte für das Spiel einzustampfen, auch für das Studio taff und erst einmal zu verdauen. Wenn ein Spiel die Erwartungen aber nicht erfüllt, dann bedeute das immer auch, das in irgendeiner Form Veränderungen notwendig werden. Zusammen mit SEGA und Games Workshop soll nun ergründet werden, wie es mit der Marke generell weiter geht.