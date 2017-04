Der Release von Warhammer 40.000: Dawn of War III rückt immer näher, schließlich ist es bereits am 27. April 2017 soweit. Heute hat SEGA deshalb auch weitere Informationen bekanntgegeben, dieses Mal zum Thema Synchronsprecher.

In Dawn of War III werdet ihr durchaus bekannte Sprecher zu hören bekommen. Das gaben SEGA und Relic Entertainment heute bekannt und veröffentlichten passend dazu eine neue Webisode von "Fog of War", die sich diesem Thema widmet.

Die Sprecher im Spiel sollen den Figuren Leben einhauchen. Die Webisode nimmt euch deshalb mit hinter die Kulissen der Sprachaufnahmen und zeigt die Schauspieler, die hinter den Köpfen der Hauptcharaktere wie beispielsweise Farseer Macha oder dem Warboss Gorgut Ead'unter stecken.

Unter anderem bekommt ihr im Spiel Gemma Whelan ("Game of Thrones"), Christopher Fairbank ("Guardians of the Galaxy"), Alec Newman ("Dune", "Children of Dune") und Babou Ceesay ("Rogue One: A Star Wars Story") zu hören.