Im Rahmen der TennoCon wurden nun allerhand Neuigkeiten rund um den Free-to-Play-Shooter Warframe bekannt gegeben. Dieser kommt nun unter anderem auch auf Nintendos Switch, daneben gibt es aber noch weitere große Pläne.

Wie im Rahmen der TennoCon bestätigt wurde, wird Digital Extremes den Free-to-Play-Shooter Warframe nun auch auf Nintendos Switch bringen. Während das Unternehmen weiterhin als Publisher fungiert, wird die Entwicklung dieser Umsetzung von Panic Button übernommen. Das Studio hatte zuvor bereits Rocket League und DOOM für die Switch portiert. Einen konkreten Release-Termin für die Switch-Fassung nannte man zunächst noch nicht.

Warframe - Switch Reveal Trailer Der Free-to-Play-Shooter Warframe soll in diesem Jahr auch auf Nintendos Switch landen.

Das waren aber nicht die einzigen Neuigkeiten zum Third-Person-Shooter, der 2013 für PC und PS4 sowie 2014 für die Xbox One veröffentlicht wurde, denn auch in inhaltlicher Hinsicht haben die Macher zum vor allen Dingen auch bei Steam erfolgreichen Titel Einiges geplant.

Mit der Erweiterung "Fortuna" soll unter anderem eine neue Fraktion namens Solaris United Einzug in den Titel erhalten. Angesiedelt ist das Add-on in einer offenen Spielwelt auf Venus. "Fortuna" ist das neueste Inhalts-Update nach dem im November 2017 veröffentlichten "Plains of Eidolon". Was im letzten Update Cetus war, wird die Fortuna im neuen Add-on sein: eine Hub-City.

Und auch dann ist aber noch nicht Schluss, denn mit "Codename: Railjack" wurde zugleich noch eine zweite größere Erweiterung in Aussicht gestellt. Diese soll im weiteren Jahresverlauf folgen und euch dann auch noch Weltraumschlachten ermöglichen. Spieler bilden Teams und verteilen Rollen in einem Raumschiff. Während einige Gamer Waffen abfeuern müssen, sind andere für die Reparatur oder das Managen der Schilde verantwortlich.

Und auch zwei neue der namensgebenden Warframes sollen für den Titel noch dazu kommen.