Digital Extremes hat heute weitere Details zur zweiten jährlichen Warframe-Konferenz, der TennoCon 2017, bekanntgegeben. Auch Tickets können ab sofort geordert werden.

Digital Extremes hat seine Pläne sowie Ticketinfos zur diesjährigen TennoCon bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um die zweite jährliche Konferenz für Spieler des kostenfreien Warframe. Erstmals fand die TennoCon im vergangenen Jahr statt.

Die TennoCon 2017 wird nun am Samstag, den 08. Juli 2017 im kanadischen London in Ontario stattfinden; dabei handelt es sich um die Heimatstadt von Digital Extremes. Austragungsort wird das Loneon Convention Center sein. Die Macher haben es sich zum Ziel gesetzt, dabei auch die letztjährige Spendensumme von fast 75.000 Dollar zu verdoppeln. Auch ein Teil der Ticketverkäufe soll zudem in eine besondere Charity-Aktion fließen, die bald angekündigt wird.

Tickets für das Event können ab sofort auf der offiziellen Webseite geordert werden. Angeboten werden Karten in fünf Stufen:

Tagesticket - $25 CAD – beinhaltet den Tageszugang zum Event, einschließlich exklusivem Ingame-Swag.

Sammlerticket - $75 CAD – beinhaltet den Tageszugang zum Event, einschließlich exklusivem Ingame-Swag. Außerdem sind ein exklusives TennoCon-T-Shirt, 1.000 Platinum (Ingame-Währung) und ein digitales Kunstwerk enthalten.

Limitiertes VIP-Ticket - $250 CAD – beinhaltet alle vorherigen Inhalte, einschließlich einer limitierten Sammlerstatue – wählbar sind Valkyr, Nyx, Mag oder Rhino – sowie einer Digital Extremes-Studiotour mit kanadischem Brunch samt Warframe-Entwicklerteam.

Limitiertes Legendär-Ticket - $1.000 CAD – beinhaltet alle vorherigen Inhalte, einschließlich einem TennoCon-T-Shirt-Megapaket mit exklusivem TennoCon 2017-Design, einem persönlichen 15 minütigen Meet-and-Greet mit dem Warframe-Devteam, einer völlig eigenen, individuellen Ingame-Glyphe und der Möglichkeit, einen Teil des Spiels selbst zu vertonen.

Digital-Pass – ab März verfügbar. Ein digitales Ticket für Tenno, die nicht am Event teilnehmen können. Weitere Details folgen in Kürze.