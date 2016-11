Neuer Höhenflug dank The War Within

Für den PC wurde unlängst die neue Erweiterung The War Within zu Warframe veröffentlicht. Das hat dem Titel zu einem neuen Höhenflug verholfen.

Digital Extremes konnte die Spielerbasis des Free-to-Play-Titels Warframe dank des Release von The War Within spürbar beleben. Am letzten Wochenende knackte das Spiel die Top 3 der meistgespielten Spiele über die populäre Plattform Steam.

Nach der Veröffentlichung des Updates wurden in der Spitze 68.530 aktive Spieler gleichzeitig gezählt. Insgesamt wurden 1,2 Millionen Stunden durch die Spieler im Game verbracht - und das an nur einem einzigen Tag.

Seit dem Release des Hauptspiels im März 2013 fanden sich mittlerweile über 26 Millionen registrierte Spieler. Im November wurde zuvor bereits ein anderer Rekord geknackt: Über alle Plattformen hinweg, also PC, Xbox One und PS4, fanden sich zu besten Zeite über eine Million gleichzeitiger Spieler.