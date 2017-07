Der Free-to-Play-Titel Warframe soll noch in diesem Jahr eine große Erweiterung mit frischen Spielinhalten spendiert bekommen.

Warframe hält sich bereits länger gut am Free-to-Play-Markt. Damit das auch zukünftig so bleibt, haben die Macher nun mit "Plains of Eidolon" ein großes Add-on mit frischen Inhalten noch für dieses Jahr angekündigt.

Durch "Plains of Eidolon" sollen Open-World-Spielelemente Einzug in den Titel erhalten. Bis zu 50 Spieler und mehrere Missionsziele gleichzeitig werden unterstützt, so dass die Erweiterung auch einen sozialen Hub innerhalb des Spieles darstellen soll. Im Übrigen können sich Spieler aber auch weiterhin in der normalen Gruppengröße von vier Gamern zusammenschließen, um die neuen Missionen anzugehen.

Die Veröffentlichung des Add-ons ist für Ende 2017 geplant; einen genaueren Termin gibt es gegenwärtig noch nicht.