Der Entwickler Digital Extremes ist eine neue Kooperation mit iam8bit eingegangen, die Fans von Warframe besondere Editionen einbringt.

Die künftige Kooperation der beiden Unternehmen steht ganz im Zeichen von Warframe und wird Fans des Shooters besonderen Art-House-Merchandise einbringen. Eine Vorbestellaktion ist zeitlich begrenzt auf der offiziellen Webseite von iam8bit ab dem Freitag, den 17. März 2017 um 15:00 Uhr verfügbar.

Digital Extremes hat im Zuge der Zusammenarbeit insgesamt 24 Musikstücke aus Warframe für den Soundtrack auf eine Vinyl-Doppel-LP gepresst und remastert. Den Soundtrack in digitaler Form erhalten Vinyl-Käufer automatisch. Abgerundet wird das Set durch ein Original-Artwork des Zeichners Patricio Betteo. Der Electronic-Sound selbst stammd vom Hollywood-Komponisten Keith Power.

Darüber hinaus erschienen außerdem auch limitierte Warframe-Kunstdrucke zu allen 32 Charakteren des Spiels. Diese kommen im Giclée-Format in 15 x 15 cm daher und wurden mit Archival-Inks erstellt sowie auf säurefreies Papier gedruckt.



Der Warframe-Soundtrack beinhaltet 24 Tracks aus dem Spiel bzw. "The Second Dream", der cinematischen Quest aus dem Jahr 2015. Die komplette Liste im Überblick:

This Is What You Are

Hunhow

The Second Dream

Wretched Things

Ghosts of Voids

Corrupted

Derelicts

The Creeping Dark

Archwing

Wings of War

The Witches Lair

Red Broth

Origin System

Vor’s Prize

Corpus Greed

March of the Moa

Our Disease

Consume Us

Grineer Onslaught

The Profit

Gene Molds

Grakata

Sentient Tombs

Rapid Adaption