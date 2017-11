Dank PlayerUnknown's Battlegrounds und Fortnite ist Battle Royale derzeit ja in aller Munde. Davon will künftig auch Crytek in Warface profitieren.

Mit Warface hat Crytek einen Free-to-Play-Shooter am Start, der künftig auch auf den Battle-Royale-Zug aufspringen und vom Hype um Spiele wie PUBG und Fortnite: Battle Royale profitieren soll. Daher hat sich das Entwicklerstudio nun dazu entschieden, einen solchen Multiplayer-Modus zunächst in experimenteller Form für den F2P-Shooter zur Verfügung zu stellen.

Im kommenden Update zu Warface soll ein "neuer, experimenteller PvP-Modus" in Form von Battle Royale verfügbar gemacht werden, allerdings zunächst "nur für eine begrenzte Zeit". Ob und inwieweit man den Battle-Royale-Modus dann später dauerhaft zur Verfügung stellen wird, bleibt abzuwarten und ist vermutlich auch vom Erfolg in der begrenzten Zeitspanne abhängig.

Im Übrigen ist die Beschreibung des neuen Modus standardmäßig für Battle Royale, wie ihr es aus den genannten Konkurrenten kennt. Gewinner ist, wer am Ende einer großen Multiplayer-Schlacht als Überlebender übrig bleibt. Weitere Details gibt es noch nicht, sieht man einmal davon ab, dass es 11 neue Achievements zu verdienen geben wird. Der Release soll vermutlich noch vor Ende des Jahres erfolgen.