Nachdem Diablo ein Remaster in Diablo III erhält, wachsen ebenfalls die Hoffnungen auf nachbearbeitete Versionen der WarCraft-Spiele. Frank Pearce sprach sich auf der BlizzCon 2016 jedoch gegen Remaster-Pläne aus.

WarCraft-Fans können sich leider nicht freuen. Auf die Frage, ob Blizzard plane, Remaster-Versionen von WarCraft I und WarCraft II zu arbeiten, antwortete Blizzard-Mitgründer Frank Pearce, dass es keine Pläne gebe. Man hätte zwar Zugriff auf den Quelltext sämtlicher Klassiker, es sei aber sehr schwer, alle Abläufe im alten Programmtext zu verstehen. "Wir sind alt, wir haben vieles vergessen" gab er zu.

Dazu sei er der Meinung, dass vor allem Klassiker wie WarCraft: Orc & Humans, am heutigen Standard gemessen, keinen Spaß mehr machen würde. Es hätte Intern zwar ein Team gegeben, dass sich mit einer Neubearbeitung befasst hätte, diese Pläne hat man jedoch wieder verworfen.

Aktuell will das Team laut Pearce seine Kraft lieber in Titel wie World of WarCraft oder Overwatch stecken, anstatt "in der Vergangenheit zurückzureisen und alte Fossilien auszugraben". Komplett ausgeschlossen seien Remaster-Versionen in der Zukunft jedoch nicht.