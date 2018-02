Seit Jahren wünschen sich Fans der WarCraft-Reihe eine Fortsetzung der erfolgreichen Strategie-Reihe. Doch Blizzard blieb hart. Seit der Veröffentlichung von WarCraft III im Juli 2003 ist es still um die Reihe. Das könnte sich nun allerdings ändern. Denn es gibt erste Hinweise darauf, dass Blizzard an einem neuen Spiel arbeitet.

Das Unternehmen hat nämlich zu einem geheimen Treffen der ehemaligen WarCraft-3-Profis eingeladen, das noch in diesem Monat stattfinden soll. Unter anderem die bekannten Spieler Happy und HAwK berichteten vor wenigen Tagen aus Serbien, wo sie ein Visum für die USA beantragt haben. Darüber hinaus sollen sich auch weitere ehemalige Profis um ein Visum bemühen, um in die USA einreisen zu dürfen.

Dadurch kochten die Gerüchte natürlich hoch. Viele rechnen mit einem Remake zu WarCraft III, das Blizzard den Profi-Spielern vorstellen möchte. Natürlich gibt es auch Hoffnungen, dass die Reihe fortgesetzt wird und ein WarCraft 4 in Arbeit ist. Laut Happy will Blizzard bereits Ende Februar erste Infos zum kommenden Projekt veröffentlichen, was gegen eine Fortsetzung der Reihe spricht. So etwas Großes würde das Unternehmen wohl eher auf der Blizzcon bekanntmachen.

Worum auch immer es sich bei dem geheimen Treffen handelt, sobald wir mehr wissen, informieren wir euch natürlich darüber.