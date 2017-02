Bislang unterstützen nur wenige Titel Cross-Plattform-Gaming vor allen Dingen auch zwischen PC und Konsolen. Eine Ausnahme bildet da das Actionspiel War Thunder.

Gaijin Entertainment hat heute den Start für die zweite Phase des Pre-Betatests der Marinestreitkräfte angekündigt. Die regelmäßigen Testsitzungen sollen plattformübergreifend auf dem PC und der PS4 stattfinden, wobei Spieler nicht nur auf diesen Plattformen gegeneinander antreten, sondern zudem auch neue Inhalte ausprobieren können.

So erwarten euch jedes Wochenende eine Vielzahl an Schiffen und Spielmodi, die es auszuprobieren gilt. Die Entwickler werden ihrerseits neue Features hinzufügen und die grundlegenden Spielmechaniken und die Physik weiter verbessern. Der erste Test wird bereits vom 24. bis 27. Februar stattfinden. Hier gibt es erste Einblicke in die ranhohen Torpedo- und Kanonenboote.

Weitere Infos zu den Teilnahmemöglichkeiten findet ihr auf der offiziellen Webseite.