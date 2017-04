Schon länger ist War Thunder erhältlich und kann auf eine treue Community zählen. Diese darf sich nun über eine neue Eventreihe freuen, bei der es auch frische Inhalte abzustauben gibt.

Gaijin Entertainment hat für sein Action-Onlinespiel War Thunder das neue Ingame-Event "Die Chroniken des 2. Weltkriegs" angekündigt und gestartet. Dabei handelt es sich um eine insgesamt vier Wochen lange Ereignisserie, in deren Rahmen die 40 der größten historischen Schlachten des Zweiten Weltkriegs präsentiert werden.

Die Reihe ist dem 72. Jahrestag des Kriegsendes gewidmet und wird bis zum 10. Mai verfügbar sein. Dabei könnt ihr neue Premium-Fahrzeuge, Abzeichen und 3D-Deko-Elemente erspielen, die exklusiv nur in dieser Eventreihe verfügbar sind. Jeder Tag bietet euch neue Schlachten an Land und in der Luft, wobei es euch an verschiedene Schauplätze des Zweiten Weltkriegs verschlägt, angefangen mit den alten Städten Europas über den heißen Wüstensand Afrikas bis hin zu den endlosen Weiten der Sowjetunion.

Die Ereignisse werden in chronlogischer Reihenfolge ausgelöst und fangen mit dem Jahr 1941 an: dem Angriff auf die Sowjetunion und dem Überfall auf Pearl Harbor. Für die erfüllten Aufgaben könnt ihr die ersten Fahrzeuge, das US-Schlachtflugzeug PV-2D sowie eine sowjetische Ausführung des britischen Mathilda-Panzers mit 7,6 cm F-96-Geschütz, freischalten. Auf je elf erfüllte Missionen folgen die Hauptpreise, der schwere britische Durchbruchspanzer A33 Excelsior und die Panzerabwehr-Ausführung des Sowjet-Jägers Yak-3T.